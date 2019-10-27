«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и нанёс минскому «Динамо» очередное поражение

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» принимало в столице Беларуси «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей. Хозяева потерпели восьмое поражение подряд.
Хозяева открыли счёт на 3-й минуте после точного броска в исполнении Андрея Степанова. В середине второго периода Артём Демков реализовал большинство и укрепил преимущество «зубров». Гости отыграли один гол на 38-й минуте стараниями Александра Бурмистрова, реализовавшего численный перевес. В третьем периоде Никита Сошников отличился в большинстве и восстановил равновесие, а в овертайме победу гостям принёс Дмитрий Кугрышев.
30 октября минская команда встретится в Челябинске с «Трактором», а «Салават Юлаев» 29-го числа сыграет на выезде с ХК «Сочи».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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