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«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и нанёс минскому «Динамо» очередное поражение

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и нанёс минскому «Динамо» очередное поражение
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» принимало в столице Беларуси «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей. Хозяева потерпели восьмое поражение подряд.

Хозяева открыли счёт на 3-й минуте после точного броска в исполнении Андрея Степанова. В середине второго периода Артём Демков реализовал большинство и укрепил преимущество «зубров». Гости отыграли один гол на 38-й минуте стараниями Александра Бурмистрова, реализовавшего численный перевес. В третьем периоде Никита Сошников отличился в большинстве и восстановил равновесие, а в овертайме победу гостям принёс Дмитрий Кугрышев.

30 октября минская команда встретится в Челябинске с «Трактором», а «Салават Юлаев» 29-го числа сыграет на выезде с ХК «Сочи».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Степанов (Ерёменко) – 02:38' (5x5)   2:0 Демков (Спунер, Граньяни) – 29:34' (5x4)   2:1 Бурмистров (Ларсен) – 37:39' (5x4)   2:2 Сошников (Ларсен, Бурмистров) – 53:15' (5x4)   2:3 Кугрышев (Хохряков, Сергеев) – 63:00' (3x3)
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