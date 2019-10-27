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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

27 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Сибирь» — «Металлург» — 3:2 ОТ

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Кулёмин (Матушкин, Локтионов) – 08:59' (5x5)   0:2 Потехин (Дронов) – 19:42' (5x5)   1:2 Пельтола (Йокипакка, Руохомаа) – 50:53' (5x5)   2:2 Первушин (Романцев, Ермаков) – 51:32' (5x5)   3:2 Пельтола (Йокипакка) – 60:48' (3x3)

«Авангард» — ЦСКА — 1:2 Б

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Телегин (Дальбек) – 17:16' (5x5)   1:1 Пьянов (Пивцакин, Франсон) – 48:52' (5x5)   1:2 Слепышев – 65:00' (ПБ)

«Витязь» — «Куньлунь Ред Стар» — 2:4

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Миллер (Брюле, Ип) – 02:56' (5x5)   0:2 Миллер (Ип, Мёрфи) – 10:01' (4x3)   1:2 Йормакка (Чернов, Евсеенков) – 25:17' (5x5)   2:2 Сёмин (Макеев, Аалтонен) – 32:14' (5x5)   2:3 Миллер (Брюле) – 39:22' (4x4)   2:4 Верек (Палола) – 51:07' (5x5)

«Спартак» — «Динамо» Р — 3:2

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Хохлачёв (Кутейкин) – 02:18' (5x4)   2:0 Зубов (Лещенко, Кутейкин) – 16:11' (5x5)   3:0 Галимов (Лещенко, Столяров) – 21:30' (5x5)   3:1 Павлов (Эштон, Сотниекс) – 52:22' (5x5)   3:2 Липсбергс (Берглунд, Бартулис) – 53:01' (5x5)

«Динамо» Мн — «Салават Юлаев» — 2:3 ОТ

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Степанов (Ерёменко) – 02:38' (5x5)   2:0 Демков (Спунер, Граньяни) – 29:34' (5x4)   2:1 Бурмистров (Ларсен) – 37:39' (5x4)   2:2 Сошников (Ларсен, Бурмистров) – 53:15' (5x4)   2:3 Кугрышев (Хохряков, Сергеев) – 63:00' (3x3)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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