Вудкрофт: давайте не забывать, где «Салават», а где минское «Динамо»

Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).



«Подводя итоги серии, давайте посмотрим: сегодня мы играли против одного из лидеров КХЛ и сыграли вничью — 2:2, уступив в овертайме. Я вижу сегодня в зале много грустных лиц, но давайте не забывать, где «Салават Юлаев», а где мы, и наша команда сумела сегодня набрать очко. В прошлом матче с Ригой мы показали хороший хоккей, но не были вознаграждены очками. В матче с «Барысом» показали тоже хорошую игру, но уступили по буллитам.



Матч с «Торпедо» просто выкиньте из головы, это было худшее наше выступление в сезоне. Говоря про всю серию, отмечу, что мы продолжаем учиться и какие-то вещи познаем через игры. Думаю, совсем скоро выберемся из пике», — приводит слова Вудкрофта «Страница хоккея Беларуси».