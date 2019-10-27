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Вудкрофт: давайте не забывать, где «Салават», а где минское «Динамо»

Вудкрофт: давайте не забывать, где «Салават», а где минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

«Подводя итоги серии, давайте посмотрим: сегодня мы играли против одного из лидеров КХЛ и сыграли вничью — 2:2, уступив в овертайме. Я вижу сегодня в зале много грустных лиц, но давайте не забывать, где «Салават Юлаев», а где мы, и наша команда сумела сегодня набрать очко. В прошлом матче с Ригой мы показали хороший хоккей, но не были вознаграждены очками. В матче с «Барысом» показали тоже хорошую игру, но уступили по буллитам.

Матч с «Торпедо» просто выкиньте из головы, это было худшее наше выступление в сезоне. Говоря про всю серию, отмечу, что мы продолжаем учиться и какие-то вещи познаем через игры. Думаю, совсем скоро выберемся из пике», — приводит слова Вудкрофта «Страница хоккея Беларуси».

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