Ведущий форвард «Рейнджерс» Зибанеджад получил травму в игре с «Бостоном»

Ведущий шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад получил травму в матче с «Бостон Брюинз». Случилось это после силового приёма канадского нападающего Патриса Бержерона.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Brady Trettenero.

«Бостон Брюинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 7:4 (0:1, 4:0, 3:3) в пользу гостей. Для «Брюинз» эта победа стала третьей кряду.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Зибанеджад провёл за «Рейнджерс» 8 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Бостон» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».