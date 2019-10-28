Два игрока «Бостона» в третий раз за 30 лет набрали по 5 очков в одном матче

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 7:4 (0:1, 4:0, 3:3) в пользу гостей.
По пять очков в составе победителей набрали Брэд Маршан (2+3) и Давид Пастрняк (0+5). Два игрока «Брюинз» в третий раз за последние 30 лет набрали по пять очков в одной игре чемпионата НХЛ. Ранее это удавалось Джо Торнтону и Глену Мюррею, а также Дмитрию Христичу и Джейсону Эллисону.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич в матче набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2». Артемий Панарин нанёс два броска в створ ворот и отметился двумя результативными передачами. Голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев провёл на льду 19 минут 14 секунд и отразил 9 бросков из 11.
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