Кудашов: команды выравнялись. Преодолевать оборону чрезвычайно тяжело

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:1 Б).
Большое спасибо болельщикам за поддержку — они приезжают на каждый матч. Игра была кусками. Были хорошие минуты, когда мы владели шайбой, создавали моменты, но плохо реализовывали. А в конце, ведя в счёте, почему-то «скатились», захотели сохранить победный счёт и за это поплатились. Нам это не понравилось. Но мы довольны победой, идём дальше. Для нас это глоток воздуха. В последних играх было всё рядом, нам немножко не хватало. Сейчас, надеюсь, мы потихоньку переламываем ситуацию.
В чемпионате выравнялись команды. Особенно это заметно, когда наши соперники приезжают в Петербург, все собранные и очень строго играют в обороне. Преодолевать такое чрезвычайно тяжело. В последних играх мы стараемся владеть шайбой, много атаковать, но попадаемся на контратаках. У нас была небольшая проблема, сейчас мы стараемся её решить, и, надеюсь, у нас это получится», — цитирует Кудашова пресс-служба череповецкого клуба.
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