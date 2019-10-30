Вайсфельд: четыре очка Овечкина, хет-трик Радулова — всё ожидаемо

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил успешную игру российских хоккеистов по итогам очередного игрового дня в НХЛ.
«Александр Овечкин, Андрей Свечников, Александр Радулов — это все те люди, от которых ждут сильной игры и хороших результатов. Если бы, скажем, Коршкова или Абрамова подняли из АХЛ в НХЛ, и они набрали бы четыре балла за результативность, то тогда другой разговор. Что касается шедеврального гола Свечникова в ворота «Калгари», то все знают, что Андрей — восходящая звезда мирового хоккея. Но получилось действительно классно!
Повторюсь, четыре очка Овечкина, хет-трик Радулова — в целом, всё ожидаемо. Это классные и мастеровитые форварды, поэтому иначе, кроме как закономерностью, назвать случившееся не могу. Но, безусловно, «2+2» за результативность или хет-трик — это событие даже для Овечкина или Радулова. Но, конечно, не сенсация. Радует, что российские хоккеисты так здорово выступают в НХЛ и являются лицом лиги», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 30 октября 2019
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