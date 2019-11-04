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Кейн: начало сезона получилось не лучшим, «Чикаго» старается держаться

Кейн: начало сезона получилось не лучшим, «Чикаго» старается держаться
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился впечатлениями от выигранного матча с «Анахайм Дакс» (3:2 ОТ).

«Забивать приятно всегода, особенно в овертайме, что позволяет команде победить. Мы начали поездку по Калифорнии с трех очков из четырех возможных, что неплохо.

Очевидно, что начало сезона получилось для нас не лучшим. Мы стараемся держаться, не сдаваться и играть так, как нам нужно, чтобы выигрывать», – приводит слова Кейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Адам Боквист, Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн. За «Анахайм» забивали Сэм Стил и Ник Ритчи. Нападающий хозяев Райан Гецлаф провёл 1000-ю игру в НХЛ. В матче с «Чикаго» он отметился результативной передачей.

«Анахайм» проиграл «Чикаго» в 1000-м матче Гецлафа
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