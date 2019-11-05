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Семёнов: с самого детства мечтал играть за сборную России

Семёнов: с самого детства мечтал играть за сборную России
Хоккей / Евротур 0

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов прокомментировал свой вызов в сборную России на Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 7 по 10 ноября.

Календарь Кубка Карьяла

«Чего жду от приезда в сборную России? А чего я должен ждать? Я должен хорошо сыграть, показать свой лучший хоккей, продемонстрировать всё, на что способен, и закрепиться в национальной команде.

Очень почётно играть за свою страну и надевать майку сборной. С самого детства мечтал об этом. Приятно, что мечта сбылась. Но останавливаться нельзя. Надо постараться, чтобы меня туда постоянно вызывали. А этого можно достичь только хорошей игрой», — приводят слова Семёнова «Известия».

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