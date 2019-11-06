Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 5 ноября 2019 года
5 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей, в которых приняли участие 18 российских хоккеистов.
Игровой день сложился неудачно для российских игроков, не забросивших ни одной шайбы. Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников, форвард «Даллас Старз» Александр Радулов и нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев отметились голевыми передачами. Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев реализовал буллит в серии послематчевых бросков.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+1
|0
|0
|2
|0
|0
|0%
|19.06
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|0
|3
|2
|0
|-
|13.41
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|3
|-
|14.24
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|0%
|14.27
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|12.18
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|3
|1
|0
|-
|12.44
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|2
|1
|0
|1
|43%
|11.25
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|6
|1
|0
|-
|16.26
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|4
|1
|1
|0
|33%
|16.03
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|1
|33%
|12.47
|Рубцов (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|2
|40%
|07.52
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|2
|1
|1
|0
|50%
|14.01
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|3
|-
|22.08
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+2
|4
|1
|1
|1
|-
|20.29
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|0
|-
|15.36
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|3
|-
|22.08
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-2
|2
|3
|1
|1
|-
|18.28
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+1
|2
|0
|1
|0
|-
|09.51
Нападающий «Колорадо» Каменев набрал первое очко в НХЛ с ноября 2018 года
- 6 ноября 2019
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07:35
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07:18
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07:15
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07:05
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06:50
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06:30
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06:21
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06:16
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05:52
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05:42
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- 5 ноября 2019
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