Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 5 ноября 2019 года

5 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей, в которых приняли участие 18 российских хоккеистов.

Игровой день сложился неудачно для российских игроков, не забросивших ни одной шайбы. Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников, форвард «Даллас Старз» Александр Радулов и нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев отметились голевыми передачами. Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев реализовал буллит в серии послематчевых бросков.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Наместников (н) «Оттава» 0+1 0 0 2 0 0 0% 19.06 А. Свечников (н) «Каролина» 0+0 -1 0 3 2 0 - 13.41 Михеев (н) «Торонто» 0+0 0 0 0 2 3 - 14.24 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 2 0 1 0% 14.27 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 0 0 2 0 0 - 12.18 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 -1 0 3 1 0 - 12.44 Каменев (н) «Колорадо» 0+1 +1 2 1 0 1 43% 11.25 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 6 1 0 - 16.26 Радулов (н) «Даллас» 0+1 +1 4 1 1 0 33% 16.03 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 -1 0 1 2 1 33% 12.47 Рубцов (н) «Филадельфия» 0+0 0 0 0 0 2 40% 07.52 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 -1 2 1 1 0 50% 14.01 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 0 0 3 - 22.08 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 +2 4 1 1 1 - 20.29 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 0 0 0 3 0 - 15.36 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 0 0 2 0 3 - 22.08 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -2 2 3 1 1 - 18.28 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 +1 2 0 1 0 - 09.51