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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 5 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 5 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

5 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей, в которых приняли участие 18 российских хоккеистов.

Игровой день сложился неудачно для российских игроков, не забросивших ни одной шайбы. Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников, форвард «Даллас Старз» Александр Радулов и нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев отметились голевыми передачами. Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев реализовал буллит в серии послематчевых бросков.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Наместников (н)«Оттава»0+1002000%19.06
А. Свечников (н)«Каролина»0+0-10320-13.41
Михеев (н)«Торонто»0+000023-14.24
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0002010%14.27
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+000200-12.18
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0-10310-12.44
Каменев (н)«Колорадо»0+1+1210143%11.25
Гурьянов (н)«Даллас»0+000610-16.26
Радулов (н)«Даллас»0+1+1411033%16.03
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-1012133%12.47
Рубцов (н)«Филадельфия»0+00000240%07.52
Анисимов (н)«Оттава»0+0-1211050%14.01
Зайцев (з)«Оттава»0+000003-22.08
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+24111-20.29
Гавриков (з)«Коламбус»0+000030-15.36
Куликов (з)«Виннипег»0+000203-22.08
Задоров (з)«Колорадо»0+0-22311-18.28
Любушкин (з)«Аризона»0+0+12010-09.51
Нападающий «Колорадо» Каменев набрал первое очко в НХЛ с ноября 2018 года
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