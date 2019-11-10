Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Оттава» нанесла «Каролине» четвёртое поражение кряду. На счету россиян два гола

«Оттава» нанесла «Каролине» четвёртое поражение кряду. На счету россиян два гола
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» на домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейз». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда. Для команды Рода Бриндамора это поражение стало четвёртым кряду.

На пятой минуте российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников попытался провести силовой приём на форварде «Харрикейнз» Райане Дзингеле. Впоследствии между ними произошла драка, в ходе которой Дзингел нанёс несколько точных ударов и повалил россиянина на лёд.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хлапик (Давидссон, Бодин) – 09:34' (5x5)   2:0 Наместников (Эннис, Уайт) – 16:47' (5x5)   3:0 Пажо (Пол) – 16:51' (5x5)   3:1 Свечников (Хэмилтон, Терявяйнен) – 30:58' (5x4)   4:1 Ткачук – 55:53' (5x5)

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филип Хлапик, Наместников, Жан-Габриэль Пажо и Брэди Ткачук. Автором единственного гола «Харрикейнз» стал российский нападающий Андрей Свечников.

«Оттава» — «Каролина»: Наместников проиграл в драке Дзингелу
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019