«Оттава» нанесла «Каролине» четвёртое поражение кряду. На счету россиян два гола

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» на домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейз». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда. Для команды Рода Бриндамора это поражение стало четвёртым кряду.

На пятой минуте российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников попытался провести силовой приём на форварде «Харрикейнз» Райане Дзингеле. Впоследствии между ними произошла драка, в ходе которой Дзингел нанёс несколько точных ударов и повалил россиянина на лёд.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филип Хлапик, Наместников, Жан-Габриэль Пажо и Брэди Ткачук. Автором единственного гола «Харрикейнз» стал российский нападающий Андрей Свечников.