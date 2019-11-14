«Нью-Джерси» опустился на последнее место в Восточной конференции НХЛ

«Оттава Сенаторз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) в пользу гостей.

Перед матчем «Оттава» с 13 очками располагалась на последнем месте в Восточной конференции НХЛ. После завершения встречи «Сенаторз» опередили не только «Дэвилз», но и «Детройт Ред Уингз» в турнирной таблице. В свою очередь команда Джона Хайнса с 14 очками опустилась на последнее место в Восточной конференции.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал нападающий «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо, который оформил хет-трик. Два очка набрал форвард гостей Коннор Браун (0+2). Голами в составе «Нью-Джерси» отметились Уэйн Симмондс и Уилл Батчер.