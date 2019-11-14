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«Нью-Джерси» опустился на последнее место в Восточной конференции НХЛ

«Нью-Джерси» опустился на последнее место в Восточной конференции НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Оттава Сенаторз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) в пользу гостей.

Перед матчем «Оттава» с 13 очками располагалась на последнем месте в Восточной конференции НХЛ. После завершения встречи «Сенаторз» опередили не только «Дэвилз», но и «Детройт Ред Уингз» в турнирной таблице. В свою очередь команда Джона Хайнса с 14 очками опустилась на последнее место в Восточной конференции.

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Главным героем встречи стал нападающий «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо, который оформил хет-трик. Два очка набрал форвард гостей Коннор Браун (0+2). Голами в составе «Нью-Джерси» отметились Уэйн Симмондс и Уилл Батчер.

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