Брагин — о поражении: качеством игры доволен, в концовке не хватило сил
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение в пятом матче Суперсерии-2019 с командой Западной хоккейной лиги (1:2 ОТ, 2-3).
«В концовке не хватило сил, это было заметно. Вообще, сегодня были хорошие голевые шансы, но нужна реализация — одного гола для победы маловато. Качеством игры я доволен, но повторюсь — не хватило сил со свежим соперником, тем более почти весь день накануне провели в дороге.
Каждая игра даёт пищу для размышлений, после матчей мы анализируем, обсуждаем действия каждого игрока. Завтра решающий матч — нужно выигрывать в основное время. И самое главное сейчас как следует восстановить игроков", — цитирует Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.
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Сложно придумать что-то обиднее этого поражения.
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