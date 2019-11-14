Брагин — о поражении: качеством игры доволен, в концовке не хватило сил

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение в пятом матче Суперсерии-2019 с командой Западной хоккейной лиги (1:2 ОТ, 2-3).

«В концовке не хватило сил, это было заметно. Вообще, сегодня были хорошие голевые шансы, но нужна реализация — одного гола для победы маловато. Качеством игры я доволен, но повторюсь — не хватило сил со свежим соперником, тем более почти весь день накануне провели в дороге.

Каждая игра даёт пищу для размышлений, после матчей мы анализируем, обсуждаем действия каждого игрока. Завтра решающий матч — нужно выигрывать в основное время. И самое главное сейчас как следует восстановить игроков", — цитирует Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.

Сборная России U20 упустила победу в матче Суперсерии за 22 секунды до сирены