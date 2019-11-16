Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гавриков — о первой шайбе в НХЛ: заберу её домой, чтобы играть с собакой

Гавриков — о первой шайбе в НХЛ: заберу её домой, чтобы играть с собакой
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал, что сделает с первой заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге.

«Я просто заберу шайбу домой. Может быть, мы с ней будем играть с собакой», — приводит слова Гаврикова североамериканский журналист Брайан Хеджер в своём «твиттере».

Первую шайбу хоккеист забросил в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луиз Блюз» (3:2 ОТ). В этой встрече Гавриков провёл на льду 15 минут 49 секунд. Ранее в его активе была лишь результативная передача в 17 матчах за клуб.

Видео гола Гаврикова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Для 23-летнего Гаврикова это первый сезон в НХЛ. Ранее он два года играл за СКА, а с 2014 по 2017 год защищал цвета ярославского «Локомотива».

Гол Гаврикова помог «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019