Гавриков — о первой шайбе в НХЛ: заберу её домой, чтобы играть с собакой

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал, что сделает с первой заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге.

«Я просто заберу шайбу домой. Может быть, мы с ней будем играть с собакой», — приводит слова Гаврикова североамериканский журналист Брайан Хеджер в своём «твиттере».

Первую шайбу хоккеист забросил в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луиз Блюз» (3:2 ОТ). В этой встрече Гавриков провёл на льду 15 минут 49 секунд. Ранее в его активе была лишь результативная передача в 17 матчах за клуб.

Видео гола Гаврикова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Для 23-летнего Гаврикова это первый сезон в НХЛ. Ранее он два года играл за СКА, а с 2014 по 2017 год защищал цвета ярославского «Локомотива».