Малкин: у «Питтсбурга» было много шансов, но вратарь «Нью-Джерси» сыграл здорово

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз».



«Одного гола недостаточно. Да, их вратарь сыграл здорово, но у нас было так много шансов. Ладно, надо сохранять оптимизм и постараться забить больше в следующем матче», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.



Главным героем встречи стал голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд, отразивший 38 бросков из 39. Голы в составе победителей на счету Трэвиса Зейджака и Блейка Коулмана. Единственную шайбу в составе «Пингвинз» забросил Джек Джонсон. Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 8 минут 31 секунду и закончил матч с показателем полезности «-1».

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