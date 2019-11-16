Малкин: у «Питтсбурга» было много шансов, но вратарь «Нью-Джерси» сыграл здорово
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз».
«Одного гола недостаточно. Да, их вратарь сыграл здорово, но у нас было так много шансов. Ладно, надо сохранять оптимизм и постараться забить больше в следующем матче», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.
Главным героем встречи стал голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд, отразивший 38 бросков из 39. Голы в составе победителей на счету Трэвиса Зейджака и Блейка Коулмана. Единственную шайбу в составе «Пингвинз» забросил Джек Джонсон. Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 8 минут 31 секунду и закончил матч с показателем полезности «-1».
Малкин: огонь – это то, что нужно «Питтсбургу». Я сам должен стать огнём
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