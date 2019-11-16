Дано: силовой приём Овечкина был не очень хорошим, но он разбудил «Монреаль»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано после выездного матча с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2) прокомментировал силовой приём капитана столичной команды Александра Овечкина против нападающего канадского клуба Джонатана Друена.



«Этот момент нас разбудил. Силовой приём был не очень хорошим, но он однозначно нас встряхнул. Друен принял хит для команды и вернулся здоровым, что самое важное», — приводит слова Дано официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Видео силового приёма Овечкина доступно в официальном «твиттере» NBC Sports Capitals.



Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Томаш Татар, на счету которого 4 (1+3) очка. Три балла за результативность набрал Дано (1+2). Голами в составе «Вашингтона» отметились Овечкин и Евгений Кузнецов.