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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

17 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Адмирал» — СКА — 1:2 ОТ

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Альмквист (Бакош, Лалонд) – 27:28' (5x4)   1:1 Карпов (Коскиранта, Кузьменко) – 35:09' (5x4)   1:2 Плотников (Карпов, Хафизуллин) – 63:16' (3x3)

«Амур» — «Йокерит» — 4:1

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 1
Йокерит
Хельсинки
0:1 Йоэнсуу (О'Нилл, Грант) – 15:10' (5x5)   1:1 Руденков (Турбин, Ушенин Вячеслав) – 32:25' (5x4)   2:1 Зогорна (Зогорна) – 50:45' (5x4)   3:1 Горшков (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 51:27' (5x5)   4:1 Зогорна (Витасек, Зогорна) – 52:30' (5x5)

«Куньлунь Ред Стар» — «Металлург» — 3:1

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кракнелл (Спроул) – 22:27' (5x5)   1:1 О'Делл (Расмуссен, Кулёмин) – 35:53' (5x4)   2:1 Фу (Вонг) – 41:57' (5x5)   3:1 Локхарт (Фу, Вонг) – 56:29' (5x5)

«Трактор» — «Автомобилист» — 2:4

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Литовченко (Секстон, Мамкин) – 16:10' (5x5)   1:1 Малыхин (Калинин, Кэлоф) – 27:13' (5x5)   1:2 Обидин (Хрипунов) – 43:03' (5x5)   2:2 Седлак (Щербак) – 45:38' (5x5)   2:3 Белоусов (Дацюк) – 56:27' (5x5)   2:4 Доус (Голышев, Василевский) – 58:16' (5x5)

«Торпедо» — «Витязь» — 6:2

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Монс (Шинкевич, Лаюнен) – 05:09' (5x5)   0:2 Ержабек (Квартальнов, Сёмин) – 25:05' (5x4)   1:2 Зборовский (Варнаков, Аляев) – 32:40' (5x4)   2:2 Варнаков (Волченков, Дженовей) – 34:13' (6x5)   3:2 Шрёдер (Жафяров, Дженовей) – 37:19' (5x4)   4:2 Жафяров (Дженовей, Ратти) – 38:04' (5x4)   5:2 Баранцев (Шенфельд, Варнаков) – 38:51' (5x4)   6:2 Жафяров – 53:12' (5x5)

«Динамо» Р — ХК «Сочи» — 1:2

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Балинскис (Протапович, Мейя) – 05:22' (5x5)   1:1 Александров (Калетник, Старков) – 49:19' (5x5)   1:2 Стрёмвалль (Эллис) – 53:03' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».

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