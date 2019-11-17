Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

17 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Адмирал» — СКА — 1:2 ОТ
«Амур» — «Йокерит» — 4:1
«Куньлунь Ред Стар» — «Металлург» — 3:1
«Трактор» — «Автомобилист» — 2:4
«Торпедо» — «Витязь» — 6:2
«Динамо» Р — ХК «Сочи» — 1:2
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».
- 17 ноября 2019
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