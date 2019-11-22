«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд, дома проиграв «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала «Торпедо». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу нижегородского клуба. Хозяева потерпели шестое поражения кряду.

В первом периоде шайб заброшено не было, и счёт в матче был открыт только на 32-й минуте. Нападающий «Сибири» Никита Михайлов переиграл Андерса Линдбека, воспользовавшись точными передачами Александра Торченюка и Евгения Чесалина.

В начале третьего периода шайба во второй раз побывала в воротах гостей, однако в результате видеопросмотра было определено, что игрок «Сибири» находился в положении вне игры. Следом нижегородцы переломили ход встречи, сумев отыграться усилиями Чарльза Дженовея.

Автором победной шайбы стал форвард «Торпедо» Джордан Шрёдер. Шайбы легионеров гостей разделили 188 секунд. Итог встречи подвели шайбы Куинтона Хаудена и Михаила Варнакова, поразившего пустые ворота.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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