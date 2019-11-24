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Костин — о первом голе в НХЛ: увидел ворота и бросил. Мне немного повезло

Костин — о первом голе в НХЛ: увидел ворота и бросил. Мне немного повезло
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:4) поделился эмоциями от первого гола за карьеру в лиге.

«Чувствую себя отлично. Я просто увидел ворота и бросил по ним. Мне сегодня немного повезло. Я счастлив забить первый гол в НХЛ», — приводит слова Костина клубный обозреватель Лу Корац.

20-летний нападающий был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В сезоне-2018/19 Костин выступал в АХЛ за фарм-клуб «блюзменов» «Сан-Антонио Рэмпейдж», где набрал 24 (10+14) очка в 66 матчах. Матч с «Предаторз» стал для Клима четвёртым в НХЛ. Он дебютировал в лиге в этом сезоне.

Форвард «Сент-Луиса» Костин забил первый гол в НХЛ. Видео
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