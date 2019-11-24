Шенн: у Костина хороший бросок. Это было видно ещё на тренировках

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брейден Шенн после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:4) прокомментировал первый гол в НХЛ одноклубника Клима Костина.

«У него хороший бросок, мы видели это ещё на тренировках. Хорошо, что он забил первый гол. Надеюсь, это придаст ему уверенности», — приводит слова Шенна клубный обозреватель Лу Корац.

20-летний нападающий был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В сезоне-2018/19 Костин выступал в АХЛ за фарм-клуб «блюзменов» — «Сан-Антонио Рэмпейдж», где набрал 24 (10+14) очка в 66 матчах. Матч с «Предаторз» стал для Клима четвёртым в НХЛ. Он дебютировал в лиге в этом сезоне.