Цулыгин: «Салават» создал «Ак Барсу» комфортные условия
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 Б).
«Мы неплохо играли, было хорошее движение. Но пропускали очень лёгкие голы. За счёт своих действий создавали сопернику комфортные условия. Молодцы, что не опустили руки, играли до конца, сравняли. Были моменты в овертайме, но хорошо сыграл вратарь соперника.
Было непонятно, кто будет бить буллиты? Нам было понятно, кто будет выходить. Сейчас легко сказать, но Кугрышев забил два гола до этого. У него есть потенциал забивать буллиты.
Бурмистров мало набирает очков, даже играя в звене с Умарком и Хартикайненом? Бурмистров играет хорошо», – цитирует Цулыгина «Спорт Бизнес Online».
Квартальнов — о победном буллите: сказал Зарипову: поцелую тебя, если забьёшь
«Салават» спас матч за 6 секунд до сирены! Но его камбэк испортил Зарипов
Очередная захватывающая серия «зелёного дерби», в которой был суперсейв Билялова, камбэк с 1:3 и победа лидера КХЛ.
- 24 ноября 2019
-
20:29
-
20:10
-
20:07
-
20:00
-
19:50
-
19:31
-
19:14
-
19:05
-
18:47
-
18:40
-
18:27
-
18:25
-
18:10
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:31
-
17:28
-
17:24
-
17:18
-
17:12
-
17:08
-
16:57
-
16:52
-
16:48
-
16:44
-
16:37
-
16:33
-
15:47
-
15:30
-
15:04
-
14:39
-
14:22
-
14:09
-
13:49
Партнерский контент