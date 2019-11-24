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Цулыгин: «Салават» создал «Ак Барсу» комфортные условия

Цулыгин: «Салават» создал «Ак Барсу» комфортные условия
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 Б).

«Мы неплохо играли, было хорошее движение. Но пропускали очень лёгкие голы. За счёт своих действий создавали сопернику комфортные условия. Молодцы, что не опустили руки, играли до конца, сравняли. Были моменты в овертайме, но хорошо сыграл вратарь соперника.

Было непонятно, кто будет бить буллиты? Нам было понятно, кто будет выходить. Сейчас легко сказать, но Кугрышев забил два гола до этого. У него есть потенциал забивать буллиты.

Бурмистров мало набирает очков, даже играя в звене с Умарком и Хартикайненом? Бурмистров играет хорошо», – цитирует Цулыгина «Спорт Бизнес Online».

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