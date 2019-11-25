Костин: перед дебютом в НХЛ вообще уснуть не мог

Форвард «Сент-Луис Блюз» Клим Костин рассказал об эмоциях от дебюта в НХЛ. Костин дебютировал в матче с «Анахайм Майти Дакс», а в четвёртой встрече в НХЛ — с «Нэшвилл Предаторз» — забросил первую шайбу в североамериканской лиге.

«Я переживал до игры. Обычно после утренней раскатки пообедаешь и пару часов поспишь, а тут вообще уснуть не мог. В первые три-четыре смены сильно волновался, а потом уже отпустило. А папа всю игру ничего не понимал, только после матча осознал, что я в НХЛ сыграл.

Доволен ли игрой? Даже не знаю. Пока у меня только первые игры, стараюсь выполнять тренерскую установку. Претензий ко мне со стороны тренерского штаба вроде бы нет.

Почему мало беру игру на себя? У нас есть в команде люди, которые берут на себя игру, пока я только пытаюсь понять, что здесь за хоккей. Я провёл только несколько матчей, и волнение ещё присутствует, да и вообще тяжеловато.

Волнения такого, как в первом матче, уже нет. В некоторых моментах поспокойнее играю, у меня стало больше получаться на льду», — цитирует Костина Sport24.