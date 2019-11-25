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Болельщики «Авангарда» признали Семёнова лучшим игроком клуба в октябре

Болельщики «Авангарда» признали Семёнова лучшим игроком клуба в октябре
Хоккей / КХЛ 0

Болельщики «Авангарда» признали форварда Кирилла Семёнова лучшим игроком команды по итогам октября 2019 года. Семёнов победил с большим отрывом, он набрал 67% голосов участников опроса в социальных сетях.

«67% голосов — это мощно! Лучшим игроком октября становится Кирилл Семёнов! Кирилл стал одним из ведущих «ястребов» и достойно справляется с этой ролью. 11 (3+8) очков на момент голосования и уже два рекорда по матчам за «Авангард» подряд в активе. Верим, это не предел!» — говорится в сообщении «Авангарда» в «Твиттере».

В текущем сезоне в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ Семёнов набрал 21 (8+13) очко.

«Авангард» в турнирной таблице Восточной конференции занимает второе место, набрав 41 очко в 31 матче.

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