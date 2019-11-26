Куинн — о «Рейнджерс»: ношение одинаковой формы не делает вас командой

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал прогресс в результатах команды, достигнутый в последнее время. «Синерубашечники» победили в трёх из последних четырёх матчей.

«Чувствуется, что мы растём как команда. Чтобы добиваться успеха, нужна взаимовыручка. Ношение одинаковой формы ещё не делает вас командой. Думаю, что в последние пару недель мы стали намного лучше понимать, чего стоит успех. Это просто чувствуется», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

Главным героем матча с «Миннесотой Уайлд» (3:2 ОТ) стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард оформил ассистентский хет-трик, приняв участие во всех голах команды. За последние 10 матчей Панарин восемь раз набирал более одного очка за матч.