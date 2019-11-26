Маршан: травма Бержерона оставляет в «Бостоне» огромную дыру
Нападающий клуб НХЛ «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился мнением о травме своего партнёра по команде, форварда Патриса Бержерона. Бержерон не поехал с командой на матчи с «Монреаль Канадиенс» и «Оттавой Сенаторз».
«Без него на оборону будет чуть больше давления. Бержерон очень хорош в обоих концах площадки и здорово нейтрализует ведущие звенья соперника. Конечно, его отсутствие оставляет в команде огромную дыру, но мы просто будем рассчитывать на других ребят и общие усилия», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 34-летний Бержерон принял участие в 21 матче, записав на свой счёт 24 (8+16) балла при показателе полезности "+10" и 12 минутах штрафного времени.
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