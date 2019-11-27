Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Чикаго» сделал заявление по обвинению тренера «Калгари» Питерса в расизме

«Чикаго» сделал заявление по обвинению тренера «Калгари» Питерса в расизме
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» сделал заявление по обвинению главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса в расизме.

Темнокожий хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз», который является фарм-клубом «Чикаго». Также Алиу заявил, что Питерс написал генеральному директору «Чикаго Блэкхоукс» Джону Макдоноу и генеральному менеджеру Стэну Боумену, чтобы его отправили в Лигу Восточного побережья.

«Мы серьёзно воспринимаем инкриминируемые действия бывшего тренера «Рокфорда» в отношении Алиу. «Чикаго» не был поставлен в известность о предполагаемом инциденте до вчерашнего дня. Никакие действия персонала «Блэкхоукс» по отношению Алиу не были продиктованы той историей», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Голкипер «Чикаго» Кроуфорд заступился за обвинённого в расизме Питерса
Скандал в НХЛ. «Калгари» может уволить Билла Питерса из-за фразы 2009 года
Тогда тренер позволил себе оскорбить хоккеиста с украинским паспортом родом из Нигерии.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019