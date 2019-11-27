«Чикаго» сделал заявление по обвинению тренера «Калгари» Питерса в расизме

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» сделал заявление по обвинению главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса в расизме.

Темнокожий хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз», который является фарм-клубом «Чикаго». Также Алиу заявил, что Питерс написал генеральному директору «Чикаго Блэкхоукс» Джону Макдоноу и генеральному менеджеру Стэну Боумену, чтобы его отправили в Лигу Восточного побережья.

«Мы серьёзно воспринимаем инкриминируемые действия бывшего тренера «Рокфорда» в отношении Алиу. «Чикаго» не был поставлен в известность о предполагаемом инциденте до вчерашнего дня. Никакие действия персонала «Блэкхоукс» по отношению Алиу не были продиктованы той историей», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Голкипер «Чикаго» Кроуфорд заступился за обвинённого в расизме Питерса