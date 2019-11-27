Маршан — четвёртый игрок в истории «Бостона» за 45 лет с 40 очками в 24 матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан, набравший 3 (1+2) очка. Благодаря этому он добрался до отметки в 40 очков в сезоне. В активе Маршана 17 заброшенных шайб и 25 голевых передач в 24 матчах регулярного чемпионата.

31-летний нападающий стал четвёртым игроком в истории «Бостона» за последние 45 лет, кому хватило 24 матчей в сезоне, чтобы набрать 40 очков. В сезоне-1974/75 Бобби Орр добрался до этой отметки за 21 встречу, а Филу Эспозито понадобилось провести 22 матча. Спустя 18 лет Адам Оутс затратил на это 24 встречи.