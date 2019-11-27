Пастрняк — после хет-трика: если честно, чувствовал себя совершенно ужасно

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (8:1). Чешский форвард, оформив хет-трик, упрочил лидерство в зачёте бомбардиров НХЛ. В активе Давида стало 23 шайбы в 24 матчах.
«Хорошо, что сегодня многие ребята попали в протокол. Два очка остаются двумя очками, вне зависимости от того, как они были добыты. 1:0 или 8:1 — завтра это не будет иметь значения. Сегодня мы наслаждаемся и у нас прибавилось уверенности, но завтра мы всё с себя сбросим и будем действовать так, будто проиграли.
Если честно, я чувствовал себя совершенно ужасно. Особенно в первые пару смен. При этом иногда чувствуешь себя хорошо, но шайба не идёт в ворота. Но это хоккей. Здесь часто встречаются взлёты и падения, так что я просто пытался показывать свою игру", — цитирует Пастрняка пресс-служба НХЛ.
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