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Лебрюн — о Питерсе: этот прецедент может изменить трудовые отношения в НХЛ

Лебрюн — о Питерсе: этот прецедент может изменить трудовые отношения в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский хоккейный эксперт Пьер Лебрюн поделился мнением о ситуации, сложившейся в «Калгари Флэймз». Клуб может быть вынужден отправить в отставку главного тренера Билла Питерса под давлением общественного мнения после обвинений специалиста в расизме.

«Я бы посмотрел на проблему и под финансовым углом. Если «Калгари» уволит Билла Питерса, что вполне вероятно, будет ли он получать выплаты по своему контракту? У него ещё два года действует договор, его зарплата составляет около $ 2 млн в год, а для тренеров контракты являются гарантированными. Если его уволят из-за этических причин, то нет уверенности, что ему будут выплачивать деньги. Это создаст прецедент, который может изменить трудовые отношения», — сказал Лебрюн.

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