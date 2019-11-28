Экс-владелец «Каролины»: теперь понимаю, почему Йордан от нас уехал в КХЛ

Бывший владелец «Каролины Харрикейнз» Питер Карманос прокомментировал информацию, что бывший главный тренер команды Билл Питерс не стеснялся в методах физического воздействия в отношении игроков. В частности, об этом сообщил в своём «твиттере» защитник Михал Йордан, выступающий за хабаровский «Амур».



«Я никогда не мог взять в толк, почему молодой игрок отказался от контракта, который мы ему предлагали. Насколько мне известно, Йордан был превосходным седьмым защитником с хорошими перспективами. Но он предпочёл уехать в КХЛ, и теперь я понимаю почему, но я впервые услышал о том, что случилось, только недавно, как и все.



Если бы я об этом знал, то такой тренер не проработал бы со мной и пяти минут — я уволил бы его за миллисекунду. Я управлял крупными компаниями с тысячами людей в штате и не допустил бы подобного поведения со стороны нанятого менеджера. Нельзя относиться к сотрудникам подобным образом. Нельзя оскорблять ни словесно, ни физически. Я очень расстроен. Очень жаль, что никто из персонала не рассказал мне, что происходило, мы прошли мимо этого», — приводит слова Карманоса Seattle Times.

Бриндамор подтвердил, что тренер «Калгари» действительно бил Йордана