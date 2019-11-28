Грин: «Ванкувер» мог забивать седьмой гол, но внезапно игрой завладел Малкин

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:8). К 44-й минуте матча «Кэнакс» вели со счётом 6:3.
«Счёт был 6:3, и я знал, что наша команда находилась в отличном расположении духа. Мы попали в штангу, едва не забили седьмой, а затем схватили две минуты, такое случается. Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, соперник ими воспользовался и сделал счёт 6:5, и нам уже стало тяжело. Это ощущалось в атмосфере стадиона.
Внезапно Малкин завладел игрой. У нас играла молодая группа нападающих, и они, наверное, никогда не попадали в такой сценарий в НХЛ. Казалось, что ни с того ни с сего мы не могли отдать передачу, проигрывали борьбу за шайбу у себя в зоне. Для победы в таких матчах надо заплатить цену, сегодня мы этого не сделали», — сказал Грин.
- 28 ноября 2019
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