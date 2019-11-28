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Тлусты — о Питерсе: бить игрока — крысиный поступок. Были и другие случаи

Тлусты — о Питерсе: бить игрока — крысиный поступок. Были и другие случаи
Хоккей / НХЛ 0

Известный в прошлом хоккеист Иржи Тлусты поделился воспоминаниями о работе с тренером Биллом Питерсом, сейчас возглавляющим «Калгари Флэймз». Напомним, тренер угодил в череду скандалов. Его обвиняют в грубом отношении к игрокам и расистским высказываниям.

«С Питерсом было очень тяжело общаться. Он надменный, у нас не было тёплых отношений, и отчасти и поэтому я в итоге ушёл из «Каролины». Надеюсь, игрокам никогда больше не придётся с ним встретиться. В «Каролине» были и другие подобные случаи. Меня уже не было в команде, когда случился конфликт Питерса с Йорданом (Йордан рассказал, что Питерс бил его. — Прим. «Чемпионата»).

Но Михал был молод, что он мог сделать? Он чувствовал себя униженным, как побитая собака в углу, на тренировки ходил с отвращением. В Америке в принципе притесняют европейских игроков, это лишает тебя уверенности в себе. Йордан какое-то время играл, но нестабильно.

Это крысиный поступок. Он думал, что может так поступать. Надеюсь, НХЛ избавится от подобных людей. Он не изменится», — цитирует Тлусты Idnes.cz.

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