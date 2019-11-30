Ничушкин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ. Видео
В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости завершился второй период. Гости ведут со счётом 5:2. Российский нападающий Валерий Ничушкин забил гол. Таким образом, ему удалось забросить вторую шайбу в сезоне. Ранее безголевая серия игрока составляла 91 матч.
Видео с голом Валерия Ничушкина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провёл 21 матч, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Всего на счету игрока 244 матча в НХЛ, в которых он смог набрать 79 очков (25+54).
Ничушкин прервал безголевую серию. Она длилась 91 матч
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