Овечкин с передачи Орлова сравнял счёт в матче с «Тампой». Видео

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» походит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости идёт третий период (3:3) Российский нападающий «Вашингтон» Кэпиталз» Александр Овечкин сравнял счёт. Результативной передачей отметился Дмитрий Орлов. Овечкин забросил 17-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, набрав тем самым 27 очков (17+10).

Видео с голом Александра Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее за «Вашингтон» забил гол еще один российский форвард Евгений Кузнецов.

За «Тампу» гол забил Михаил Сергечёв. Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.