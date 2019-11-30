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Овечкин с передачи Орлова сравнял счёт в матче с «Тампой». Видео

Овечкин с передачи Орлова сравнял счёт в матче с «Тампой». Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» походит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости идёт третий период (3:3) Российский нападающий «Вашингтон» Кэпиталз» Александр Овечкин сравнял счёт. Результативной передачей отметился Дмитрий Орлов. Овечкин забросил 17-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, набрав тем самым 27 очков (17+10).

Видео с голом Александра Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее за «Вашингтон» забил гол еще один российский форвард Евгений Кузнецов.

За «Тампу» гол забил Михаил Сергечёв. Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.

Кузнецов меньше чем через минуту ответил на гол Сергачёва. Видео
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