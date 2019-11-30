Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в большинстве

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой «Вашингтона» в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт заброшенную шайбу. Таким образом, россиянин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов в большинстве (255), сравнявшись по этому показателю с Теему Селянне.

Ранее сообщалось, что Овечкин был признан третьей звездой матча с «Тампой». Защитник Дмитрий Орлов, который забил победный гол в овертайме и отметился результативной передачей, стал первой звездой.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 27 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.