Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в большинстве

Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в большинстве
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой «Вашингтона» в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт заброшенную шайбу. Таким образом, россиянин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов в большинстве (255), сравнявшись по этому показателю с Теему Селянне.

Ранее сообщалось, что Овечкин был признан третьей звездой матча с «Тампой». Защитник Дмитрий Орлов, который забил победный гол в овертайме и отметился результативной передачей, стал первой звездой.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 27 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019