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Мифтахов — о дебюте за «Ак Барс»: первый блин комом, буду исправлять ошибки

Мифтахов — о дебюте за «Ак Барс»: первый блин комом, буду исправлять ошибки
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал дебют за казанский клуб. В матче КХЛ его команда уступила ХК «Сочи» со счётом 0:1.

«Первый блин комом, но буду исправлять свои ошибки. Игралось отлично, спокойно. Готовился нормально. Нельзя было пропускать, но это хоккей, так бывает. Значит, в следующем матче выйду и сделаю всё, чтобы не пропустить.

Разница в уровне КХЛ и ВХЛ чувствуется сразу: скорости выше, игроки мастеровитее, броски чуть-чуть другие. Но я вошёл спокойно, легко. Думаю, это хорошая проверка перед молодёжным чемпионатом мира. Очень давно ждал шанса, и мне, наконец, его предоставили. Спасибо тренерам за доверие.

Слежу ли за Ярославом Аскаровым из СКА? Да не особо. Делаю свою работу и рассчитываю только на себя. Аксарова знаю, слышал, что он хороший вратарь. Как раз его игру с «Сочи» за СКА и смотрел. Хороший парень, молодец, с победой его. Первый матч — и сразу выиграл, здорово сыграл. Я пропустил меньше него, но главное – это победа», — цитирует Мифтахова официальный сайт КХЛ.

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