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«Колорадо» в «Твиттере» — о «Чикаго»: НХЛ, а можно играть с ними каждый день?

«Колорадо» в «Твиттере» — о «Чикаго»: НХЛ, а можно играть с ними каждый день?
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» разгромил «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 7:3 в пользу команды Джареда Беднара. «Лавины» одержали повторную победу в матче с «ястребами», днём ранее они были сильнее — 5:2.

Пресс-служба «Колорадо» сопроводила пост о победе в «Твиттере» ироничным выпадом в адрес «Чикаго».

«Привет, НХЛ. а мы можем играть с „Чикаго“ каждый день?», — сказано в сообщении пресс-службы «Эвеланш».

Главными героями матча стали финские форварды «Колорадо» Йоонас Донской и Микко Рантанен. В активе Йоонаса дубль и две результативные передачи, вернувшийся в состав после длительного отсутствия из-за травмы Рантанен забросил шайбу и сделал три голевые передачи.

Восемь очков Рантанена и Донского на двоих помогли «Эвеланш» разгромить «Чикаго»
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