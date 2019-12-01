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Хабаров: восемь поражений подряд? Вроде выкарабкались

Хабаров: восемь поражений подряд? Вроде выкарабкались
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Сибири» Ярослав Хабаров прокомментировал победу своей команды в матче Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (6:4).

«Тяжёлый матч, много шайб пропустили. Хорошо, что удачно реализовали большинство в начале матча, создали задел на всю игру. Во втором периоде упустили нить, допускали много ошибок и потерь, и счёт получился не очень хороший для нас. Победили не так уверенно, как хотелось бы.

У нас это вторая победа подряд, хотелось бы думать, что мы нашли путь наверх. Восемь поражений подряд – было тяжело и неудобно перед болельщиками. Вроде выкарабкались. Что помогло? Мы разговаривали после каждого поражения, разбирали, что мы делали не так. В итоге мы сплотились и стали работать по тому рисунку, который был в начале сезона», — цитирует Хабарова официальный сайт КХЛ.

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