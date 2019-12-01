Защитник «Колорадо» Макар признан новичком месяца в НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар назван лучшим новичком НХЛ в ноябре. Об этом сообщает официальный сайт лиги.



В 14 матчах, проведённых в прошлом месяце, он набрал 16 (7+9) очков при коэффициенте полезности "+10" и среднем времени на льду 21.25. По всем этим показателям он является лидером ноября среди всех новичков лиги.



В борьбе за награду Макар обошёл Адама Фокса («Нью-Йорк Рейнджерс»), Куинна Хьюза («Ванкувер Кэнакс»), Мартина Нечаса («Каролина Харрикейнз»), Виктора Олофссона («Баффало Сэйбрз») и Джона Марина («Питтсбург Пингвинз»).



В настоящее время Макар является самым результативным новичком Национальной хоккейной лиги — на его счету 26 (8+18) очков в 26 матчах.

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