Шаров: болельщикам был важен именно матч с «Авангардом» — сибирское дерби

Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал победу над омским «Авангардом» (5:2).



«Для нас игра хорошо сложилась, хотя пропустили первыми. Забили в первом периоде и дальше уже контролировали игру. Мы с самого начала были настроены на этот матч. После пропущенного гола ещё было играть весь матч, спокойно вышли в следующих сменах и продолжали наращивать темп. Во втором периоде уже ничего не давали сопернику сделать, в третьем уже больше от обороны стали играть. Соглашусь, у команды появилась раскованность. После побед мы стали больше забивать, раскрепостились.



Игра в звене с Пуустиненом и Руохомаа? Мы ещё очень мало работали вместе на тренировках, это всего второй матч. С ними приятно играть, посмотрим, как сложится дальше.



Сохранился ли градус дерби после переезда «Авангарда» в Балашиху? Мы знаем, что болельщикам была важна именно эта встреча – сибирское дерби. Внутри команды все прекрасно понимают степень ответственности, и всё равно чувствуется, что это дерби», — сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

«Сибирь» выиграла третий матч подряд, победив «Авангард»