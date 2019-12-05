Голкипер «Чикаго» Ленер — об акции Me Too в НХЛ: это аморально

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Робин Ленер прокомментировал наметившуюся тенденцию в Национальной хоккейной лиге, когда бывшие игроки начали рассказывать о физическом воздействии со стороны тренеров, которое случалось с ними 10-20 лет назад. Ранее подобные события начали происходить в США в общественной жизни. Такая акция получила название Me Too.
«Me Too в НХЛ? Мы оцениваем действия людей, которые произошли много лет назад, глядя на мир глазами современного общества. Это аморально. 10 лет назад, когда я только пришёл в лигу, да и 15-20 лет тому назад, такие вещи были просто в порядке вещей. Это было нормальным», — приводит слова Ленера журналист Павел Рысавы.
Тренер «Чикаго» Марк Кроуфорд был отстранён от работы после того, как его бывший игрок Шон Эйвери рассказал про удар со стороны Кроуфорда в декабре 2006 года. Позже Эйвери признался, что заслужил подобного обращения, однако отстранение с Кроуфорда на данный момент не снято.
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