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Голкипер «Чикаго» Ленер — об акции Me Too в НХЛ: это аморально

Голкипер «Чикаго» Ленер — об акции Me Too в НХЛ: это аморально
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Робин Ленер прокомментировал наметившуюся тенденцию в Национальной хоккейной лиге, когда бывшие игроки начали рассказывать о физическом воздействии со стороны тренеров, которое случалось с ними 10-20 лет назад. Ранее подобные события начали происходить в США в общественной жизни. Такая акция получила название Me Too.

«Me Too в НХЛ? Мы оцениваем действия людей, которые произошли много лет назад, глядя на мир глазами современного общества. Это аморально. 10 лет назад, когда я только пришёл в лигу, да и 15-20 лет тому назад, такие вещи были просто в порядке вещей. Это было нормальным», — приводит слова Ленера журналист Павел Рысавы.

Тренер «Чикаго» Марк Кроуфорд был отстранён от работы после того, как его бывший игрок Шон Эйвери рассказал про удар со стороны Кроуфорда в декабре 2006 года. Позже Эйвери признался, что заслужил подобного обращения, однако отстранение с Кроуфорда на данный момент не снято.

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Теперь отстранили от работы тренера «Чикаго» Кроуфорда. 12 лет назад он ударил игрока во время матча.
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