Анисимов с передачи Наместникова забил третий гол за «Оттаву». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Оттаву Сенаторз» (1:3, идёт второй период).

Хозяева открыли счёт в первом периоде усилиями Джуджхара Хайры. Гости отыгрались на 26-й минуте после гола Артёма Анисимова, которому ассистировал Владислав Наместников. Для Анисимова эта шайба стала третьей в сезоне. Следом в составе «Сенаторз» отличились Коннор Браун и Тайлер Эннис.

Видео гола Анисимова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-2019/20 31-летний Анисимов в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил три шайбы, заработал показатель полезности «-9» и две минуты штрафного времени. Россиянин пропустил большую часть нынешнего сезона из-за повреждений. До перехода в «Оттаву» Анисимов на протяжении четырёх сезонов защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс».