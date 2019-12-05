Наместников забил 7-й гол в сезоне НХЛ. Видео

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 5:2 в пользу гостей. Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников забил гол. Результативными передачами отметились Крис Тирни и Тайлер Эннис. Ранее Наместников сделал результативную передачу на Артёма Анисимова.

Видео с голом Наместникова можно посмотреть на офицальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 26 играх.

Всего в НХЛ за 385 матчей Наместников набрал 172 очка, забив 73 гола и сделав 99 результативных передач.