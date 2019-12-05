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Дубль Карлсона и 22 сейва Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес»

Дубль Карлсона и 22 сейва Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Главным героем матча стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. Американский защитник забросил первые две шайбы «столичной» команды. В первом голе Джон обошёлся без ассистентов, а во втором воспользовался точной передачей в исполнении Ти Джея Оши. Голы Карлсона в первом периоде разделили чуть меньше девяти минут.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон – 04:36' (5x5)   0:2 Карлсон (Оши, Эллер) – 13:27' (5x5)   1:2 Лизотт – 43:20' (5x5)   1:3 Уилсон – 58:41' (en)

В третьем отрезке хозяева смогли вернуть интригу усилиями Блейка Лизотта, который воспользовался ошибкой российского голкипера Ильи Самсонова. Однако перевести матч в овертайм «Лос-Анджелесу» не удалось. Окончательный счёт установил Том Уилсон, поразивший пустые ворота.

Российские форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Самсонов парировал 22 броска из 23.

Карлсон — пятый защитник в истории «Вашингтона», забросивший 100 шайб за клуб
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