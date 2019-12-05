Дубль Карлсона и 22 сейва Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.
Главным героем матча стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. Американский защитник забросил первые две шайбы «столичной» команды. В первом голе Джон обошёлся без ассистентов, а во втором воспользовался точной передачей в исполнении Ти Джея Оши. Голы Карлсона в первом периоде разделили чуть меньше девяти минут.
В третьем отрезке хозяева смогли вернуть интригу усилиями Блейка Лизотта, который воспользовался ошибкой российского голкипера Ильи Самсонова. Однако перевести матч в овертайм «Лос-Анджелесу» не удалось. Окончательный счёт установил Том Уилсон, поразивший пустые ворота.
Российские форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Самсонов парировал 22 броска из 23.
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