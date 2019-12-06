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Iltalehti — о Котканиеми: этот свирепый двухметровый Задоров травмировал его

Iltalehti — о Котканиеми: этот свирепый двухметровый Задоров травмировал его
Хоккей / НХЛ 0

Финская пресса отреагировала на травму нападающего «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми, полученную в результате силового приёма российского защитника Никиты Задорова.

«Котканиеми даже толком не успел сыграть и проявить себя, как этот свирепый двухметровый Задоров травмировал его в самом начале матча. Падение Котканиеми выглядело жутким. Сразу стало понятно, что Еспери не сможет продолжить матч. Он лежал на льду и держался за плечо.

Падению способствовал тот факт, что ноги Задорова оказались расположены по обеим сторонам ноги Котканиеми. Задоров ускорился и ударил правым коленом по колену Котканиеми в момент проведения силового приёма. Еспери пробыл на льду несколько минут, пока его партнёры по звену Арттури Лехконен и Йоэль Армиа не помогли ему уйти с площадки», — рассказывает об эпизоде финское издание Iltalehti.

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«Свирепый русский вынес Котканиеми». На Задорова накинулись финны и канадцы
Российский защитник-великан Никита Задоров провёл мощный силовой приём против финна Еспери Котканиеми.
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