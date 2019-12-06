Пелино: «Динамо» забило свои моменты, а «Локомотив» — нет

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал итоги матча с московским «Динамо». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 4:0.

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«Динамо» — с победой. Сегодня одна команда забила свои моменты, а вторая нет. Шансы были и у тех и у других, но в такой лиге, как КХЛ, очень тяжело отыгрываться.

Я продолжал до конца верить, что мы сможем забить и вернуться в игру, но думаю, что после второго гола нам стало тяжело создавать моменты.

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По поводу травмированных сказать что-нибудь сложно. Даже не знаю, сможет ли Да Коста вернуться в игру до перерыва», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов