У Прохоркина появилась ссадина на лице после удара Риналдо. Фото

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (3:4).

В конце второго периода российский форвард «Кингз» угодил под жёсткий силовой приём тафгая «Калгари» Зака Риналдо. Николай получил чувствительный удар в голову, однако арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны Риналдо. За Прохоркина вступился тафгай «Кингз» Кайл Клиффорд, вызвав Риналдо на бой. По итогам драки арбитры выписали участникам боя удаление до конца матча, так как бой прошёл во время рекламной паузы, что категорически запрещено правилами. Прохоркин смог продолжить матча после перерыва, на его лице осталась ссадина после удара Риналдо.

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