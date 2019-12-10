«Вегас» вызвал ранее дисквалифицированного за допинг Зыкова из фарм-клуба в НХЛ

«Вегас Голден Найтс» вызвал в основную команду из фарм-клуба «Чикаго Вулвз» российского нападающего Валентина Зыкова, информирует пресс-служба клуба НХЛ.

Зыков был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил. В нынешнем сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В пяти матчах в АХЛ Валентин набрал 4 (1+3) балла при полезности «0».

В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1».



До перехода в «Вегас» Зыков защищал цвета «Каролины Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.

«Вегас» выставил дисквалифицированного за допинг Зыкова на драфт отказов