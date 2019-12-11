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В первом матче после дисквалификации Зыков получил лучшее игровое время в сезоне

В первом матче после дисквалификации Зыков получил лучшее игровое время в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ«Вегас Голден Найтс» победил «Чикаго Блэкхокс» — 5:1.

В составе победителей отличились Райлли Смит, Дерик Энгелланд, Вильям Карлссон, Макс Пасиоретти и Райан Ривз, у проигравших гол забил Доминик Кубалик.

Форвард «рыцарей» Валентин Зыков нанёс два броска, заработал две минуты штрафа, выполнил четыре силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «+1». Российский форвард провёл первый матч в НХЛ после истечения 20-матчевой дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Примечательно, что Валентин получил лучшее игровое время в сезоне. Ранее никогда в нынешнем чемпионате Зыков не проводил на льду больше 14 минут. 16 октября Зыков сыграл 13.17 в матче с «Нэшвилл Предаторз».

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