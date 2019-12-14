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Сошников попал в состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Чехией

Сошников попал в состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Чехией
Хоккей / Евротур 0

Стал известен состав сборной России на второй матч Кубка Первого канала, в котором команда Алексея Кудашова встретится со сборной Чехии, информирует Федерация хоккея России на своей странице в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 декабря, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и live-трансляцию матча.

15 декабря сборная России встретится в Санкт-Петербурге с командой Финляндии. Матч состоится на футбольном стадионе «Газпром Арена».

В состав сборной России попал нападающий Никита Сошников, не принимавший участия во вчерашней тренировке. В заявке отсутствуют форварды Дамир Жафяров и Александр Барабанов. Место в воротах занял Илья Сорокин.

Календарь Кубка Первого канала

Состав сборной России:

Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семёнов — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Ткачёв — Ткачёв — Сошников;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

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