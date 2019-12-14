Сошников попал в состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Чехией

Стал известен состав сборной России на второй матч Кубка Первого канала, в котором команда Алексея Кудашова встретится со сборной Чехии, информирует Федерация хоккея России на своей странице в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 декабря, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и live-трансляцию матча.



15 декабря сборная России встретится в Санкт-Петербурге с командой Финляндии. Матч состоится на футбольном стадионе «Газпром Арена».

В состав сборной России попал нападающий Никита Сошников, не принимавший участия во вчерашней тренировке. В заявке отсутствуют форварды Дамир Жафяров и Александр Барабанов. Место в воротах занял Илья Сорокин.

Календарь Кубка Первого канала

Состав сборной России:



Сорокин (Самонов);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семёнов — Бурдасов;

Миронов — Марченко, Ткачёв — Ткачёв — Сошников;

Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.